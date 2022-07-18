ظهور اصابات جديدة بفيروس كورونا والصحة تدعو المواطنين للالتزام بالاجراءات الاحترازية

كما دعا الوليدي جميع المواطنين إلى التوجه للمرافق الصحية لاخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الاكثر تحصينا من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا..مؤكدا أن اللقاحات متوفرة ومجانية وذات مأمونية عالية.

واوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة رصدت حالات الاصابة بالفيروس مما يحتم على الجميع الأخذ بالاجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.

نبهت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم المواطنين إلى الأخذ بالاجراءات المعتادة لمجابهة فيروس كورونا بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في إعداد المصابين.

محمد يوسف

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