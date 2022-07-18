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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور اصابات جديدة بفيروس كورونا والصحة تدعو المواطنين للالتزام بالاجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
نبهت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم المواطنين إلى الأخذ بالاجراءات المعتادة لمجابهة فيروس كورونا بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في إعداد المصابين.
واوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة رصدت حالات الاصابة بالفيروس مما يحتم على الجميع الأخذ بالاجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.
كما دعا الوليدي جميع المواطنين إلى التوجه للمرافق الصحية لاخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الاكثر تحصينا من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا..مؤكدا أن اللقاحات متوفرة ومجانية وذات مأمونية عالية.