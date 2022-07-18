انعقاد ورشة تدريبية في عدن تناقش تعزيز قدرات الهيئة العامة لحماية البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

بدأت امس في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة تدريبية حول مشروع رفع وتعزيز قدرات الهيئة العامة لحماية البيئة للتنسيق الفعال مع صندوق المناخ الاخضر .



الورشة التي تنظمها الهيئة بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية (فاو) على مدى خمسة ايام، تتضمن التعريف بأهمية صندوق المناخ الاخضر في تحسين البيئة، و عدد من صناديق التمويل المناخي العالمية الاخرى في اليمن، وكيفية اعداد مقترحات خاصة بالتمويل، وكيفية إعداد مقترحات لمشاريع صندوق المناخ الاخضر، اضافة الى التعريف بمخاطر المناخ ( الهازرس ) مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول والفيضانات والجفاف وكيفية معالجتها من خلال التخفيف والتكيف وبناء المرونة المناخية.

وفي الورشة اوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي أن الورشة تهدف الى تعزيز قدرات الهيئة وتمكينها لدى الصندوق الاخضر لدعم اليمن في رفع مرونتها وقدراتها في اجراءات التصدي لآثار التغيرات المناخية على مستوى التكيف والتخفيف، والذي سيساعد على تخطي بعض العوائق والتحديات التي تواجه العمل المناخي في اليمن للحصول على تمويل خاص لمشاريع عديدة من قبل صندوق المناخ الاخضر .

من جانبهما اكد مندوب منظمة الفاو محمد سلام "عبر تقنية الاتصال المرئي الزووم " ، ومدير وحدة المناخ ونقطة الاتصال بالصندوق الاخضر ، عبدالواحد عرمان أن المنظمة تتطلع لان تكون شريكا مع مختلف القطاعات الحكومية للاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للدول مع الصندوق الاخضر.. مبينين أن التغيرات المناخية وأثرها على الاقتصاد العالمي والمحلي اصبحت قضية اقتصادية مرتبطة بكافة القطاعات الحيوية في كافة البلدان ومن بينها اليمن .