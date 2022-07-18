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شبوة.. حادث مُروّع يودي بحياة أسرة كاملة مكونة من سبعة أشخاص

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفت أسرة كاملة مكونة من سبعة أشخاص، الأحد، في حادث سير مروّع بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
 
وقالت مصادر إعلامية، إن الحادث وقع إثر تصادم سيارتين قرب مفرق الصعيد جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
 
وأشارت إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة المواطن عبدالله حويصلة وزوجته وأبنائهما الخمسة".
 
وأظهرت صور متداولة للحادث على مواقع التواصل وقد انشطرت سيارة الضحايا إلى نصفين.
 
وتتسبب الحوادث المرورية بمقتل وإصابة المئات في مواسم الأعياد الدينية من كل عام، في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة السرعة الزائدة وازدحام الطرقات.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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