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فرق تفتيش تباشر نزولها للمكاتب الحكومية لرصد مستوى الانضباط الوظيفي بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

باشرت فرق التفتيش الميدانية أمس بمحافظة شبوة نزولها الميداني لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف الوحدات الادارية بالمحافظة مع بداية الدوام الرسمي عقب اجازة عيد الاضحى.

 

شمل النزول مكاتب الخدمة المدنية ومؤسسة المياه والصرف الصحي ، والمالية ، ومكتبي الصحة والسكان، والتربية والتعليم بالمحافظة .

 

واشاد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي بمستوى الانضباط الوظيفي والذي يعكس الموقف الايجابي من العمل.

 

من جانبه اوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبدالله ان نسبة الحضور اليوم بلغت 85 بالمائة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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