البحسني يزور قيادتي الشرطة العسكرية بالمهرة واللواء 137 مشاة ومدينة الملك سلمان الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، امس قيادة الشرطة العسكرية فرع المهرة، التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، للاطلاع على جاهزية القيادة، واستعدادها لتنفيذ المهام العسكرية.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل محافظة المهرة العميد مختار الجعفري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، ألقى البحسني كلمة عبّر فيها عن تقديره العالي لقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة التي عكست مظهرًا لائقًا وجاهزية واستعداد وروح معنوية عالية في المحافظة الشرقية للبلاد التي تحتل أهمية قصوى، كونها محافظة حدودية مع دول الجوار، منوهًا بدور الشرطة العسكرية في الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار في محافظة المهرة ودورها في الإشراف على الوحدات الأمنية.

وأكد أن بناء مؤسسات الدولة وفرض هيبتها والحفاظ عليها لن يتحقق إلا بسواعد الرجال المخلصين لأوطانهم، لافتًا إلى التطور الذي شهدته محافظة المهرة في المؤسسة العسكرية من خلال اهتمام قيادة السلطة المحلية بالسكن وغذاء منتسبي الجيش، والمساعي الحثيثة لتحسين أوضاعهم، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب قيادة السلطة المحلية بالمهرة لتثبيت الأمن والاستقرار، وانعكاس ذلك ايجابًا على تحسين الأوضاع التنموية والخدمة.

وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى الدور الذي لعبته محافظة المهرة من خلال استقبال كل أبناء الوطن، وحتى النازحين من مناطق الحروب والصراعات، مما أدى إلى زيادة الحمل على الخدمات فيها، مؤكدًا أنه سيرفع بالمشاريع ذات الأولوية والمتطلبات إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للنظر فيها وإعطاء هذه المحافظة حقها من المشاريع.

ولفت البحسني إلى زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الشرق الأوسط، واهميتها في تشكيل ضغط دولي على الميليشيات الحوثية، لإخضاعها لمبادرات السلام، مشيرًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حين تعنت الميليشيات واستمرارها بالتصعيد في مختلف جبهات القتال، داعيًا إلى رفع الجاهزية والتأهب لتنفيذ أي مهام عسكرية خارج المهرة لتعزيز وضع الجبهات، وتوحيد الجهود نحو العدو الأساسي الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع الصعب، ومكافحة الإرهاب والتهريب بمختلف أنواعه.

لى ذلك، تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قيادة اللواء 137 مشاة التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وهنأهم بالنجاحات التي حققها اللواء مؤخرًا، وحضوره المشرّف في تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار، متجاوزًا الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على الوطن.

من جانب اخر تفقد البحسني، سير الأعمال الإنشائية الجارية في مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بمديرية الغيضة، الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واستمع من وكيل محافظة المهرة العميد مختار الجعفري، إلى شرح حول سير الأعمال الجارية في المشروع، وما تم إنجازه من أعمال، وكذا الأعمال المتبقية لاستكمال المشروع، الذي يقع على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مشاريع طبية وتعليمية، ويضم في المرحلة الأولى ١١٠ سرير إضافة إلى غرف عمليات كبرى وعمليات قلب وعناية مركزة وحضانة وقسم الأشعة ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي، وكذا غرف العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنية والأسنان والأطفال وغيرها.

وأشاد البحسني بأهمية المشروع الذي سيتم افتتاحه بعد استكمال كافة الأعمال الإنشائية والفنية، وتجهيزه بالمعدات اللازمة، في تحسين مستوى الخدمات الطبية بمحافظة المهرة.