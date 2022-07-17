شبوة.. مظاهرة شعبية تندد بتردي الخدمات الأساسية في مديرية ميفعة

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من أبناء مديرية ميفعة بمحافظة شبوة صباح الأحد، تنديدا بتردي وتدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء في المديريات الجنوبية بالمحافظة جنوب شرقي اليمن.



وردد المحتجون خلال المظاهرة؛ شعارات ضد محافظ شبوة عوض بن الوزير ومدير الكهرباء بالمحافظة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المديرية لعدة أيام، دون أن تقوم السلطات المحلية باي معالجات إضافة ارتفاع الأسعار وتردي جميع الخدمات.



واتهم المتظاهرون السلطة المحلية بممارسة المناطقية ضد أبناء المديريات الجنوبية (ميفعة، الروضة، حبان، رضوم) عبر تهميش وإهمال الخدمات الحكومية الأساسية.



كما عبروا عن رفضهم لممارسات السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ وتجاهلها لمطالب أبناء المديريات الأربع، مؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى يتم إصلاح وتحسين كافة الخدمات.





في سياق آخر، قال محافظ شبوة عوض الوزير، الأحد، إن مديرية جردان وغيرها من مديريات المحافظة الشرقية ستحظى خلال الفترة القادمة بالأولوية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية الملحة والضرورية.



جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قيادات السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمديرية جردان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار ابن الوزير إلى أن المشاريع القادمة تشمل مجالات المياه والكهرباء والطرق، وذلك نظرا للمعاناة الكبيرة لمواطني هذه المديريات في هذه المجالات، على حد قوله.



كما لفت إلى أبرز جهود وخطوات قيادة محافظة شبوة للعمل وفقا للإمكانات المتاحة على توفير المتطلبات الخدمية والتنموية لأبناء المديرية والمديريات الشرقية الأخرى عرماء والطلح ودهر.



وأوضح أن هناك لجنة تقوم حاليا بعملية تقييم وضع مشاريع ومرافق المياه في جردان لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعيقها عن أداء دورها في خدمة الناس بشكل جيد، خاصة وان المديرية تزخر بحقول مائية طبيعية كثيرة، لافتا إلى الجهود المبذولة لإيصال الكهرباء إلى المديريات الأربع.

