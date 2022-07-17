الصحة اليمنية تعلن رصد إصابات جديدة بـ"كورونا" وتدعو للأخذ بالإجراءات المعتادة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، رصد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جاء على لسان وكيل وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور علي الوليدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال الوليدي، "تنبه وزارة الصحة المواطنين إلى الأخذ بالإجراءات المعتادة لمجابهة فيروس كورونا بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في أعداد المصابين".



وأوضح أن الوزارة رصدت حالات الاصابة بالفيروس مما يحتم على الجميع الأخذ بالإجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.



كما دعا الوليدي جميع المواطنين إلى التوجه للمرافق الصحية لأخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الأكثر تحصينا من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن اللقاحات متوفرة ومجانية وذات مأمونية عالية.

