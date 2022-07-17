المقدشي وشمسان يترأسان اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومعه محافظ تعز نبيل شمسان، الأحد، اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة المستجدات والتطورات.



وحضر الاجتماع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي، ونائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرّق وزير الدفاع إلى زيارته التفقدية لعدد من المواقع العسكرية ولقاءاته بأبطال الوحدات العسكرية المُرابطة في الجبهات، مشيدا بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهذه المحافظة في مقارعة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني.



وشدد المقدشي على رفع درجة اليقظة والجهوزية لمواجهة أي تطورات والتعامل مع العمليات العدائية التي ترتكبها مليشيا التمرد الحوثية وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.



وأشار إلى ضرورة تعزيز الضبط والربط الاداري والبشري والعملياتي واللوجستي والانضباط في تنفيذ المهام الموكلة والاهتمام ببرامج اعداد منتسبي القوات المسلحة وتدريبهم وتأهيلهم علميا وقتاليا وفق الخطط المرسومة بما يؤهل هذه المؤسسة الصلبة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية.



كما شدّد على أهمية التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها من أجل حماية المكاسب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، والتصدي بحزم لكل المخططات التخريبية والإرهابية، والتعامل بكل الحازم مع أي محاولات لزعزعة السكينة العامة.



وقال إن تعز تعد حاملة المشروع الوطني ورائدة النضال وهي قلب اليمن النابض ولم تؤثر عليها الحرب فلا زالت تحتضن مكونات الدولة وأبناؤها شاركوا في مختلف المعارك على امتداد الساحة الوطنية سواء في مأرب وشبوة والجوف وصنعاء والساحل الغربي وعدن وغيرها من المناطق التي قدمت فيها تعز التضحيات وذلك امتدادا لدورها الوطني في دعم ثورات الخلاص من الإمامة والاستعمار.



وأكد وزير الدفاع، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه المحافظة التي قدمت الاف الشهداء والجرحى في سبيل الانتصار للدولة والجمهورية والمشروع الوطني ولازالت تواجه المليشيات بروح معنوية عالية وهذا مالمسناه من خلال زيارتنا للجبهات العسكرية.



من جانبه استعرض محافظ تعز التحديات التي يواجهها الجيش الوطني بالمحافظة والاحتياجات اللازمة لتحرير المحافظة ومعالجة ملفات الجرحى والشهداء بالمحافظة.



وأشاد بجهود وزير الدفاع ودعمه المستمر وحرصه منذ توليه وزارة الدفاع على تحرير المحافظة و تفاعله مع احتياجات ومتطلبات الألوية العسكرية بالمحافظة وإدراكه لمحاولات المليشيات المستميتة لإحراز أي اختراق في الجبهات والأدوار البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي كسرت شوكة المليشيات ولقنتها هزائم كبيرة منذ بداية الحرب.

