85 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في شبوة عقب إجازة العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من الوحدات الإدارية والخدمية، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.



واشاد الكندي بمستوى الانضباط الوظيفي، مؤكدا بأن ذلك يعكس الموقف الايجابي من العمل، وحيا حرصهم على تأدية واجباتهم الوظيفية والادارية في كافة الوحدات.

فيما اوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد شمولية، ان إجمالي الموظفين الذين حضروا في أول أيام الدوام الرسمي في 55 وحدة حكومية بلغ 1328 موظفا، بنسبة 85 بالمائة.