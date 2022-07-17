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92 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في لحج عقب اجازة العيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطَّلع وكيلَا محافظة لحج الركن عبد الفتاح الحجيلي، ووضاح الحالمي، اليوم ، على مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من المكاتب التنفيذية، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد مدس، أن إجمالي عدد الموظفين الذين حضروا إلى أعمالهم في 15 مرفقاً بالمحافظة ، في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة العيد ، بلغ 799 موظفاً من أصل 866 موظفاً ، بنسبة مئوية وصلت إلى 92بالمائة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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