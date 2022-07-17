شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 92 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في لحج عقب اجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطَّلع وكيلَا محافظة لحج الركن عبد الفتاح الحجيلي، ووضاح الحالمي، اليوم ، على مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من المكاتب التنفيذية، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد مدس، أن إجمالي عدد الموظفين الذين حضروا إلى أعمالهم في 15 مرفقاً بالمحافظة ، في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة العيد ، بلغ 799 موظفاً من أصل 866 موظفاً ، بنسبة مئوية وصلت إلى 92بالمائة .