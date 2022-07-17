العليمي يدعو الولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دعا محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على ميليشيا الحوثي من أجل تنفيذ بقية بنود الهدنة الإنسانية المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي، والتي مددت حتى أغسطس (آب) المقبل.



جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في مدينة جدة السعودية، لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية، والجهود الرامية لإحلال السلام، واستعادة التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية"سبأ".

وأكد العليمي، التزامهم بمسار السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، داعياً إلى دور أمريكي فاعل، "للضغط على المليشيات الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في تعز(جنوب غرب)، المحاصرة منذ سبع سنوات".

وأشاد العليمي، "بالمواقف الأمريكية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادة الشرعية، وبدور التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في منع انهيار شامل للدولة، إضافة إلى الدعم الاقتصادي، والانمائي والانساني".

من جانبه، أكد بلينكن، التزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الاقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والانساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.