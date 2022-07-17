إب..احتجاجات شعبية تطالب برحيل مسؤول أمني تابع لمليشيا الحوثي

تظاهر العشرات من أبناء مديرية حبيش بمحافظة إب (وسط اليمن)، ضد مسؤول أمني تابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وطالبوا برحيله.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن العشرات من أبناء مديرية حبيش، تظاهروا أمام إدارة أمن مديرية حبيش (شمال إب)، وهتفوا ضد مدير أمنها المُعين من الحوثيين "قاف الهتار".



وأوضحت المصادر أن الاحتجاجات الشعبية جاءت عقب اعتداء تعرض له أحد المواطنين من قبل أحد أفراد القسم.



وأشارت المصادر إلى أن المحتجين هتفوا ضد الهتار بعبارات "ارحل" في حين أطلق مسلحو الحوثي النار لتفريقهم.



ويتهم المواطنون "الهتار" وأفراد إدارته المنتمين لمليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات ضد السكان والعبث بالملف الأمني في المديرية والانحياز لصالح المتنفذين، مطالبين برحيله.



وشهدت محافظة إب خلال الآونة الأخيرة موجة احتجاجات شعبية في عدد من مديريات المحافظة نددت بممارسات وانتهاكات مليشيا الحوثي وتردي الخدمات.

