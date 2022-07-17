اليمن.. مليشيا الحوثي ترفع إيجارات محلات الأوقاف في صنعاء القديمة إلى خمسة أضعاف

فرضت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، زيادة كبيرة وصلت إلى خمسة أضعاف، على إيجارات المحلات التجارية المستأجرة من الأوقاف في مدينة صنعاء القديمة الخاضعة لسيطرتهم منذ عام 2014م.



وقالت مصادر خاصة وتجار لـ" يمن شباب نت": "إن ميليشيا الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين حملة جبايات تعسفية واسعة استهدفت ملاك المحلات التجارية في صنعاء القديمة، وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى ايجارات الأوقاف".



وأوضحت المصادر أن: "ماتسمى بـ"وزارة الأوقاف الحوثية في صنعاء عمدت إلى التضييق على ملاك المحلات التجارية في صنعاء القديمة إذ فرضت عليهم رسوم باهظة كإيجار وقف طيلة السنوات الماضية، في حين أن غالبية ملاك المحلات بالكاد يتمكنون من تأمين الغذاء لأفراد أسرهم".



وأشارت إلى أن "هيئة الأوقاف الحوثية رفعت إيجارات المحلات التجارية (الدكاكين) في صنعاء القديمة إلى نحو 500 في المائة".



ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، عمدت المليشيات المليشيا إلى فرض جبايات واتاوات غير قانونية، طالت أصحاب المحلات التجارية، وبنوك أهلية، وصولاً إلى الباعة المتجولين في الوقت الذي يعيش فيه غالبية السكان تحت خط الفقر.

