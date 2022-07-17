رئيس مجلس النواب يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، امس، اتصالا هاتفيا، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي اجرى عملية جراحية في إحدى المستشفيات الألمانية تكللت بالنجاح.



وهنأ البركاني، رئيس مجلس الوزراء بالسلامة ونجاح العملية ..متمنياً له دوام الصحة والعافية والعودة لممارسة مهامه الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ شعبنا اليمني.

وقد عبر الدكتور معين عبدالملك، عن شكره وتقديره للبركاني على الإتصال والاهتمام، وطمأنه بأن حالته مستقرة وأن العملية ناجحة وأن جميع الفحوصات الاخرى التي أجراها سليمة.