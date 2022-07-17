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رئيس مجلس النواب يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

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اجرى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، امس، اتصالا هاتفيا، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي اجرى عملية جراحية في إحدى المستشفيات الألمانية تكللت بالنجاح.

 

وهنأ البركاني، رئيس مجلس الوزراء بالسلامة ونجاح العملية ..متمنياً له دوام الصحة والعافية والعودة لممارسة مهامه الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ شعبنا اليمني.

 

وقد عبر الدكتور معين عبدالملك، عن شكره وتقديره للبركاني على الإتصال والاهتمام، وطمأنه بأن حالته مستقرة وأن العملية ناجحة وأن جميع الفحوصات الاخرى التي أجراها سليمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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