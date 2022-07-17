مقتل عامل بسوق الخضار طعنا بسكين عامل اخر

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يزيد بن سلمان - شبوة - انهى عامل بسوق الخضار يوم امس بالمنصورة حياة عامل اخر طعنا بالسكين. ونشب الخلاف بين الطرفين قبل يومين حيث تحول الى عراك انتهى بالتوجه لقسم الشرطة. والعاملان من محافظة الحديدة يعملان في سوق الخضار بالمنصورة. وقال مصدر عامل في السوق انه وبعد عودتهما الى السوق ليلا من الشرطة باغت أحدهما الاخر طعنا بالسكين خلال نوم الاخر. وتوفي الشخص الذي تعرض للطعن فيما فر الجاني. وقامت قوة امنية باحتجاز شقيق الجاني للضغط عليه لتسليم نفسه

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