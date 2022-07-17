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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو مجلس القيادة يطمئن على صحة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي السبت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في احدى المستشفيات الألمانية تكللت بالنجاح.
وأعرب عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تمنياته بالسلامة والشفاء العاجل لرئيس الوزراء، وعودة إلى أرض الوطن، بدوره عبر رئيس الوزراء عن امتنانه لعضو مجلس القيادة، عثمان مجلي، على مشاعره الاخويه الصادقة، راجيًا الله تعالى ان يحفظ بلادنا ويحقق الامن والاستقرار.