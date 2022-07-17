عضو مجلس القيادة يطمئن على صحة رئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي السبت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في احدى المستشفيات الألمانية تكللت بالنجاح.



وأعرب عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تمنياته بالسلامة والشفاء العاجل لرئيس الوزراء، وعودة إلى أرض الوطن، بدوره عبر رئيس الوزراء عن امتنانه لعضو مجلس القيادة، عثمان مجلي، على مشاعره الاخويه الصادقة، راجيًا الله تعالى ان يحفظ بلادنا ويحقق الامن والاستقرار.