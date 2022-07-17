وزير الأوقاف يعقد اجتماعاً برؤساء اللجان الميدانية لخدمة حجاج بلادنا في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عقد وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة، امس، اجتماعاً برؤساء اللجان الميدانية العاملة في خدمة حجاج بلادنا في المدينة المنورة.



واستمع الوزير شبيبة، إلى شرح مفصل من وكيل الوزارة الشيخ حسن الشيخ، حول عملية استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة والإشراف والرقابة على تسكينهم في أماكن قريبة من الحرم المدني وعملية تفويجهم إلى أرض الوطن.

وتحدث رؤساء اللجان، عن سير عملهم وفقاً للخطط المسبقة، والخطط المزمع تنفيذها حتى اكتمال تفويج حجاج بلادنا والعودة إلى ديارهم.

وشدد وزير الاوقاف، على أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل كافة اللجان في خدمة الحجاج، وترتيب اوضاعهم حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين.. مشيداً بالجهود التي يقومون بها بالتعاون مع الوكالات والجالية اليمنية في المدينة المنورة..مثمناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج.

في سياق متصل، زار وزير الأوقاف والإرشاد، مركز استقبال وتفويج حجاج البر ( السعودي) في المدينة المنورة، للاطلاع على عملية تفويج حجاج بلادنا إلى أرض الوطن بعد أن استكملوا زيارتهم للمسجد النبوي الشريف..مستمعاً من مدير المركز أسعد شيرة، الى شرح مفصل حول سلاسة اجراءات عملية التفويج لحجاج بلادنا ومدى التنسيق المثمر مع لجان البعثة اليمنية في المدينة..مشيداً بجهود العاملين في المركز السعودي، وجهود اللجان الميدانية التابعة للبعثة والوكالات والشركات الناقلة.

والتقى الوزير شبيبة، عدداً من حجاج بلادنا، وهنأهم باستكمال أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي.

كما زار الوزير، حالتين مرضيتين من حجاج بلادنا في مستشفيات المدينة للاطمئنان على صحتهما..متمنيا لهما الشفاء العاجل.