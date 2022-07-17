عدن.. قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين فصائل مدعومة من الإمارات

سقط خمسة جنود بين قتيل وجريح، الأحد، إثر اشتباكات مسلحة بين فصائل مدعومة إماراتياً في محافظة عدن، جنوبي اليمن.



وأفادت مصادر محلية وإعلامية بسقوط قتيل وأربعة جرحى باشتباكات مسلحة وقعت فجر الأحد بين أفراد من شرطة العريش التابعة للمجلس الانتقالي وبين أفراد من اللواء الأول عمالقة بمديرية خور مكسر في عدن.



واتهم اللواء الأول عمالقة في بيان نشره قائده "ذو يزن السلمي" على "فيسبوك"، أفراداً تابعون لقائد شرطة العريش "ماهر عكاش" بمهاجمة أفراداً من اللواء في حوش قبالة قاعة الفخامة بحي العريش وأطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص ماأدى إلى مقتل أحد الجنود.



وأوضح البيان، أن تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين أدى إلى إصابة 4 من أفراد شرطة العريش، كما تمكنت قوات العمالقة من احتجاز العناصر المهاجمة.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن بين الحين والآخر صراعاً مسلحاً بين فصائل مسلحة مدعومة إماراتياً، على خلفية صراعات متعلقة بالأراضي والنفوذ.

