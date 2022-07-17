شكرا لبحثكم عن خبر العيسي يُعين صحافياً حوثياً منسقا للمنتخب الوطني للناشئين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عين رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم، الشيخ أحمد صالح العيسي، ناشطاً حوثياً منسقا إعلامياً للمنتخب الوطني للناشئين. وأكدت مصادر رياضية، إن إتحاد كرة القدم عين ناشطاً حوثياً يدعى "عبده مسعد المدان" منسقا إعلامياً لمنتخب الناشئين الوطني. وجاء القرار الذي أصدره الإتحاد، بالتزامن مع تعيين محمد ميهم منسقا إعلامياً لمنتخب الشباب والعزي العصامي منسقا إعلاميا للمنتخب الأول. وقوبل قرار تعيين "المدان" بإستياء ورفض واسع في الوسط اليمني بشكل عام والرياضي بوجه خاص، خصوصا وأن جماعة الحوثي تسببت بدمار شامل للرياضة اليمنية ولا تزال تحتل الكثير من الملاعب والمباني الرياضية حتى اللحظة.منتخ

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