مليشيا الحوثي ترتكب 188 خرقاً للهدنة الاممية خلال يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 188 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الخميس والجمعة (14- 15 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.



وتوزّعت الخروقات، بين 49 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و25 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات في محور الضالع.

وفي مقدّمة الخروقات محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز وأفشلتها قوات الجيش بكل كفاءة.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 8 من أبطال الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة، إضافة إلى قيام المليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلّة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.