شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمة جدة للامن والتنمية ترحب بالهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، بالهدنة في اليمن، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.



وعبر القادة في البيان الختامي لـ (قمة جدة للأمن والتنمية)، التي عقدت، امس في مدينة جدة السعودية على هامش زيارة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الى المملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216.

كما دعا القادة، جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة..مؤكدين أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.