مقتل 8 جنود في خروقات حوثية جديدة للهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، مقتل 8 جنود وإصابة 9 آخرين، في خروقات جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثيين للهدنة السارية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن مليشيات الحوثيين، ارتكبت خلال يومي الخميس وأمس الجمعة، 188 خرقًا للهدنة الأممية في جبهات مختلفة من محافظات الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف ومأرب.

وأشارت إلى أن الخروقات شملت ”إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 8 من أبطال الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة“.