بينها 105 جريمة قتل وإصابة.. رصد 585 جريمة في محافظة ذمار خلال يونيو الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب 105 شخص في محافظة ذمار (جنوب صنعاء)، ضمن 585 جريمة ارتكبت خلال الشهر الماضي، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وكشفت إحصائية أمنية صادرة عن أمن المليشيا، أطلع عليها "يمن شباب نت"، أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 97 آخرين، في عدة حوادث جنائية شهدتها محافظة ذمار خلال الشهر الماضي.



وأضافت الإحصائية أن المحافظة شهدت 585 جريمة خلال شهر ذي القعدة (مايو الماضي) تنوعت بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وأخرى مختلفة.



ومن بين الجرائم التي تم الكشف عنها 24 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن تسجيل 37 جريمة نصب واحتيال وخيانة للأمانة، و8 جرائم نشل.



كما تضمنت الجرائم المرصودة 64 جريمة اعتداء، و4 جرائم نهب ممتلكات خاصة بالقوة، وجرائم أخرى.



ولم تذكر الإحصائية الحوثية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي بحق المدنيين ومعارضي الانقلاب في المحافظة.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتها ارتفاعاً مخيفاً للجريمة الجنائية وسط انتشار واسع للسلاح والفوضى الأمنية.

