من تعز.. وزير الدفاع: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء التمرد الحوثي والمشروع الإيراني

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السبت، على أن من حق الشعب اليمني استعادة دولته وتحرير أرضه من التدخل والإرهاب الإيراني، وأكد أن مليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش.



جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمليات الميدانية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني المُرابطين في جبهات محافظة تعز، في أول زيارة له إلى المحافظة منذ انقلاب مليشيات الحوثي عام 2015م.



وعبّر الفريق المقدشي عن سعادته بزيارة الجبهات في تعز وبما شاهده لدى الأبطال من معنويات وكفاءة وحرفية عالية، وما لمسه من اخلاص الأبطال الذين يتحلون بصدق الولاء والانتماء لله وللوطن ولهويته وثوابته.



وحثّ على التحلي باليقظة والجاهزية للتعاطي مع المعطيات الميدانية والتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية، والتصدي لأي حماقات ترتكبها المليشيا التي تتمادى في خروقات الهدنة الأممية وتصر على تعميق المعاناة الإنسانية التي تفرضها على اليمنيين.



وقال المقدشي إن "تضحيات أبطال الجيش والمقاومة في تعز وفي مختلف الجبهات ستبقى وسام شرف على صدر كل يمني ومصدر فخر وإلهام لكل اليمنيين الذين لن ينسوا وقفة هذه المحافظة ومواقفها الوطنية في مختلف مراحل ومنعطفات التاريخ اليمني".



وأكد أن الشعب اليمني له حقٌ أصيل في استعادة دولته وأمنه واستقراره وتحرير أرضه من التدخل والإرهاب الإيراني ومليشيات العنف والتطرف.



وأضاف "نحن دعاة السلام وندفع التضحيات من أجل تحقيقه، لكن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالتعايش والشراكة، وتجاربنا معها مريرة، ومعروف عنها الغدر والخيانة".



وأشار وزير الدفاع إلى إن مليشيا الحوثي تسعى لتركيع اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الطائفي العنصري وتريد أن تحكم بالقوة والسلاح، وتعمل لاستهداف المجتمع اليمني في قيمه وعقيدته وهويته اليمانية العروبية.



كما أكد أن الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء التمرد الحوثي ومشروعها الإيراني المهدد للأمن الاقليمي والعالمي.



وأوضح المقدشي، أن الصف الوطني اليوم أكثر تماسكاً والقوى الجمهورية أكثر تلاحماً خصوصاً بعد عملية الانتقال السلمي للسلطة، مُؤكداً أن القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها ستظل صلبة ومتماسكة.



وجدّد الشكر والعرفان لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات، وجهودهم الداعمة للشعب اليمني في معركته الوجودية ضد مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني، الذي يسعى لجعل اليمن خنجراً مسموماً في حاضنته العربية ومنصة تهديد للأمن الإقليمي والعالمي.



وكان في استقبال وزير الدفاع خلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي؛ قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وعدد من القادة.

