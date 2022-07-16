لأول مرة منذ 2015.. وزير الدفاع اليمني يزور محافظة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، السبت، قيادة محور تعز جنوب غربي البلاد، لأول مرة منذ انقلاب مليشيات الحوثي واندلاع الحرب عام 2015. .



وكان في استقباله لدى وصوله قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس عمليات المحور العميد عدنان رزيق، وقادة الألوية العسكرية بالمحافظة.



وتفقد وزير الدفاع خلال زيارته رفقة قائد المحور وقادة الوحدات العسكرية، عددا من المواقع في جبهة الكدحة، واطلع على أحوال المقاتلين ومعنوياتهم .



وثمن المقدشي تضحيات وجهود أبطال الجيش والمقاومة في تعز، ودورهم الكبير في مواجهة الانقلاب الحوثي الغاشم منذ اللحظة الأولى .



كما أشاد وزير الدفاع، ببسالة الأبطال المرابطين على امتداد جبهات محور تعز، وصمودهم ومعنوياتهم العالية .

