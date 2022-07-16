رحب بتشكيل المجلس الرئاسي.. - بيان "قمة جدة" يدعو الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، السبت، جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة، وأكد على أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للشعب اليمني.



ورحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.



كما عبر القادة عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216.



ودعا القادة "جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة"، كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.



وقال البيان، "أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624".

