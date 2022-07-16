العليمي يدعو القيادة الأمريكية إلى ممارسة دور فاعل للضغط على الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى ممارسة دور فاعل للضغط على ميليشيات الحوثيين، بشأن تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وفتح الطرق الرئيسة في محافظة تعز.



وأشاد العليمي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مدينة جدة السعودية، بالمواقف الأمريكية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته المشروعة في بناء دولة ديمقراطية عصرية يشارك فيها كل اليمنيين.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع اليمنية، والجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في البلد، واستعادة زخم التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

كما ناقش اللقاء الدعم الأمريكي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي ”دمرتها حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني“.

وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بـ“مسار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة القرار 22016″.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ”ترحيبه بنقل السلطة في اليمن“، وتأكيده على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحات المجلس في مختلف المجالات.