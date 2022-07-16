رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة رئيس الوزراء بعد اجرائه عملية جراحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية في احدى المستشفيات الألمانية تكللت بالنجاح.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء بالسلامة والشفاء العاجل، والعودة القريبة لممارسة مهامه في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، اعرب رئيس الوزراء عن عظيم شكره وبالغ تقديره لفخامة الرئيس على مشاعره الصادقة، مطلعا فخامته على وضعه الصحي، ومتمنياً له موفور الصحة والعافية.