البحسني يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة، واهتماماتها بتحسين الأوضاع، في قطاعات الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم والصحة.



جاء ذلك خلال تراسه، اليوم، اجتماعاً بمدينة الغيضة وضم محافظ المهرة محمد علي ياسر، والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكلاء المحافظة العميد مختار بن عويض، ومحمد رعفيت، وبدر كلشات، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة المهرة، للاطلاع على أوضاع المحافظة، والصعوبات التي تواجهها، والنجاحات الأخيرة التي تحققت في مختلف القطاعات.

وعبر البحسني، عن خالص شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة على حسن الاستقبال والضيافة..موضحاً أن هذه الزيارة تأتي بهدف الإطلاع عن كثب على واقع محافظة المهرة، وتلمّس أوضاع الخدمات فيها، والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة، وبحث سبل معالجتها.

واكد البحسني، أن هذه الزيارة تأتي لتحسين مستوى الأداء في المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذا القطاعات الخدمية، من خلال الإطلاع عن كثب على واقع هذه القطاعات..مجدداً دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي لكافة الخطوات التي تبذلها السلطات المحلية بالمحافظات في سبيل تحسين الأوضاع فيها.