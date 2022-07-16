شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

رحب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، عبدالله العليمي، بتصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بشأن اليمن.. مؤكداً ثقته أن القضية اليمنية ستحظى بما تستحقه من إهتمام خلال زيارته للمنطقة ولقاءه بالقادة العرب في القمة التاريخية التي يستضيفها الاشقاء في المملكة العربية السعودية كأزمة يتمحور حولها مستقبل أمن واستقرار هذه المنطقة الاستراتجية لأمن واستقرار العالم.



وشدد العليمي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان صمود الهدنة الانسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن وتحويلها لمحطة ينطلق منها مسار سياسي آمن نحو السلام مرهون بمدى توقف الإيرانيين عن التدخل في ‫اليمن والتزام ميليشيا الحوثيين بشروطها.. مؤكداً أنه من حق الشعب اليمني منع التدخل الايراني السافر وانهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإحلال السلام الدائم الذي ينقذ اليمنيين ويحافظ على مؤسساتهم وهويتهم وثوابتهم الوطنية ويكافح الإرهاب ويضمن أمن المنطقة.

واشار العليمي إلى أن تعنت الميليشيات الحوثية وعدم التزامهم بشروط الهدنة على الرغم من قبول الجمهورية اليمنية مقترح الهدنة الإنسانية وترحيبها بجهود المبعوثين الأممي والأمريكي ودعم ‫تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاحها تخفيفاً لمعاناة شعبنا وأملا بفتح ابواب سلام جاد ودائم .. مؤكداً أنه ليس مقبولا ان يحول الحوثيون الهدنة الانسانية الى محطة لتفخيخ المستقبل وأن اليمنيين لن يقبلوا باستمرار المعاناة .

وأضاف أن اي حلول هشة او سطحية لا تقف على جذر المشكلة سيكون مصيرها كارثياً .