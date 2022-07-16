اهالي المخفيين قسرا يطالبون مليشيا الحوثي بالكشف عن مصير ابنائهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت أسر خمسة مخفيين قسرا لدى مليشيات الحوثي الانقلابية من أبناء محافظة ذمار اليوم، من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائها المخفيين في سجون المليشيات منذ عدة سنوات.



وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان صدر عنها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إنها تلقت بلاغات مناشدة من أسر 5 مخفيين قسرا لدى مليشيات الحوثي الانقلابية، هم العقيد يحيى صالح على حسين العيزري (48 عاما) ومحمد صالح علي حسن السناني (32 عاما) وناجي محمد صالح راشد المرهبي (37 عاما) وعلي محمد حسن المرهبي (40 عاما) وعلي أحمد قاسم علي عامر (30 عاما) .

وأوضحت المنظمة أن المليشيات الحوثية اختطفت العقيد العيزري من مقر عمله في مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة صنعاء بتاريخ 20 / سبتمبر 2014 عقب احتلالها للعاصمة، حيث كان يعمل قائدا لكتيبة حماية قطاع التلفزيون.

بينما اختطفت الأربعة المخفيين الآخرين من الطريق العام أثناء مرورهم من نقاطها الأمنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حيث اختطفت السناني بتاريخ 13 ديسمبر 2016م، بينما اختطفت كلا من ناجي المرهبي وعلي المرهبي وعلي عامر بتاريخ 7 مارس 2018م.

وأكدت منظمة مساواة بأن أسر الخمسة المخفيين أكدوا لها بأنهم لم يلتقوا بأبنائهم المخفيين منذ اختفائهم وأن المليشيات لم تسمح لهم بزيارتهم ولقائهم ولو لمرة واحدة، وأنهم لايعرفون مكان احتجازهم أو يعلمون عن مصيرهم شيئا منذ اختطافهم.

وحملت الاسر مليشيات الحوثي وقياداتها المتورطة في جريمة اختطاف وإخفاء أبنائها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وعن سلامتهم وصحتهم الجسدية والعقلية .. مؤكدة احتفاظ الأسر بحقها الكامل في ملاحقة ومقاضاة كل القيادات والعناصر الحوثية المتورطة في اختطاف أبنائهم وإخفائهم ظلما وعدوانا.