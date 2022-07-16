عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن عدن يوضح ملابسات مقتل الدكتور أحمد الدويل

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

نشرت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة، الإجراءات المتخذة للتحقيق في قضية مقتل الدكتور أحمد الدويل، الذي وجدت جثته في مكتبه، عشية عيد الأضحى المبارك.



وقالت إدارة أمن عدن، في بيان لها إن فريق التحقيق الجنائي، وخبراء الأدلة الجنائية، وخبراء السلاح والبصمات، والطبيب الشرعي، قاموا بكافة الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات، مرفقة بالتقارير اللازمة إلى النيابة العامة، وذلك بتاريخ 12 من الشهر الحالي، لاستكمال الإجراءات المتبعة، وفقًا للنظام والقانون.

ودعا البيان وسائل الإعلام، ونشطاء التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانجرار خلف التأويلات التي تؤدي إلى زيادة الجدل، حول ملابسات وأسباب القتل حتى تنتهي النيابة العامة من حيثيات القضية، وفقًا للإجراءات القانونية، وبموجب ذلك سيتم إصدار بيان كامل حول تفاصيل القضية وحيثياتها.

والدويل أخصائي أمراض نساء وتوليد، وأخصائي أطفال أنابيب، وتحولت واقعة مقتله الى قضية رأي عام.

وحظيت قضية مقتل الدكتور الدويل، باهتمام كبيرة، وذلك بسبب ما شابها من غموض نظرًا لتسريبات خرجت عقب مقتله بساعات قليلة تشير إلى إقدامه على الانتحار.

وشكك يمنيون، خاصة من الذين كانوا مقربين منه، برواية الانتحار.

بدورها، ألقت جهات أمنية في عدن القبض على 4 أشخاص على ذمة التحقيق حول مقتل الدويل، منهم شخصان من أقرباء المجني عليه، بالإضافة إلى شخصين من قوات حراسة المستوصف.