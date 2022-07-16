البحسني يشيد بدور الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت في ضبط خلية إرهابية بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، والمتمثل في ضبط خلية إرهابية بمديرية القطن، وإلقاء القبض على قاتل بتريم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه البحسني، بمدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبدالله الصيعري، الذي اطلعه على سير أداء الأجهزة الأمنية، وخططها المستمرة لضبط الخارجين عن النظام والقانون، وكذا الحملة التي استمرت على مدى يومين، ونجحت بإلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمديرية القطن، وبحوزتها أحزمة ناسفة ومتفجرات، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، وكذا إلقاء القبض على قاتل عائد باجبير بمديرية تريم في فترة قياسية من ارتكاب الجريمة.

وأكد البحسني، أن استمرار مثل هذه الحملات الأمنية في وادي حضرموت، سيحقق نتائج ملموسة في إعادة هيبة الأمن وضبط الجريمة، والحد من وقوعها .. مشددًا على رفع درجة الجاهزية واليقضة الأمنية لتأمين المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها.. داعيًا الأجهزة الأمنية والعسكرية بالوادي والصحراء إلى تنسيق العمل الأمني مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتحقيق مزيد من النجاحات، وعكس صورة إيجابية للأستقرار في محافظة حضرموت.

وجدد اللواء الركن البحسني، توجيهاته بشأن استمرار تنفيذ الحملات الأمنية، واستحداث النقاط المفاجأة في عموم مناطق الوادي .. مؤكدًا دعم مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت لكافة الخطط الرامية لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار .. داعيًا المواطنين الذين يعدون رجال الأمن الأول إلى مساندة جهود إدارة الأمن بالوادي، من خلال الإبلاغ عن أي تحركات لأي عناصر مشبوهة، لإلقاء القبض عليها قبل تنفيذ أي مخطط إجرامي.