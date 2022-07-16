العرادة يوجه بالتدخل العاجل لإغاثة النازحين المتضررين من السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وجه نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عدد من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين.



وأكد اللواء العرادة على ضرورة رفع درجة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني لتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين ، ورفع مستوى الجاهزية للحد من تداعيات المنخفض الجوي .

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قد أصدرت تقريراً أولياً تضمن إحصائيات عن الأضرار والأسر المتضررة في مخيمات النزوح ، مشيراً إلى أن الوحدة التنفيذية تمكنت من رصد ٤٤٩ أسرة نازحة حتى صباح اليوم الخميس، تضررت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تضرراً كلياً وجزئياً ،منها ١٨ أسرة نازحة في مخيم الجفينة، جرفت السيول مساكنهم من الخيام والبيوت الطينية مساء الأربعاء/الخميس وتم نقلهم إلى مدرسة التحرير.

ونوّه التقرير الأولي إلى أن الرصد للحالات المذكورة تم جزئيا في مخيمات (الجفينة، السويداء، السميا، الضمين الشرقي، آل منيف، وبطح الميل)، ومازالت فرق الرصد الميدانية التابعة للوحدة التنفيذية والهجرة الدولية تواصل عملية المسح للمتضررين.. متوقعاً ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام القادمة إلى أرقام كبيرة في ظل التغير المناخي واستمرار المنخفض الجوي مايتطلب رفع جاهزية الطوارئ الإنسانية.

وكان اجتماعاً طارئاً قد عُقد اليوم بديوان محافظة مأرب برئاسة الدكتور عبدربه مفتاح وكيل المحافظة ضم مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومدير مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الأوتشا) بمأرب سانتوس انيكوا، ورؤساء كتل الإيواء والمأوى والغذاء والحماية وممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، جرى خلاله مناقشة التقرير الأولي للوحدة التنفيذية .

وناقش اللقاء التدخلات العاجلة التي يمكن أن تسهم بها كل منظمة وكتلة إنسانية لسد احتياجات الأسر التي أصبحت في العراء من المخزون المتاح للمنظمات في مجالات المأوى والإيواء والغذاء والحماية.

وشدد الاجتماع على أهمية التحرك السريع للمنظمات بتوزيع المتاح لديها وتوفير بقية الاحتياجات الإنسانية اللازمة للأسر المتضررة ورفع احتياط الطوارئ لديها.. مثمناً الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في صرف إعانات نقدية عاجلة للأسر الأكثر تضررا واستعداده لتوفير خيام وحقائب إيواء وسلال غذائية عاجلة.