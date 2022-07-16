تحت شعار (لنفخر بتراث آباءنا وأجدادنا) - حضرموت.. انطلاق مهرجان (الشبواني) للألعاب الشعبية في دورته الـ 11 وسط حضور رسمي وشعبي

انطلق المطلع السنوي الحادي عشر لعدة حافة مسيلة آل شيخ للألعاب الشعبية ( الشبواني)، بمديرية تريم محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وسط حضور رسمي وشعبي.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن بدأت فعاليات المطلع الرسمي، بدأت صباح الخميس ببث مباشر من ساحة المسامرة الشعرية، بعد ترتيبات استمرت عدة أيام.



وشاركت في المطلع مجموعة من عدد الشبواني بمسيلة آل شيخ وبمشاركة ألمع نجوم الشعر بوادي حضرموت، وسط حضور جمع غفير من المواطنين.



وحضر الفعاليات الاستاذ عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، حيث شارك الحاضرين لعبة الشبواني، واعرب عن سعادته ومشاعره الجياشة وارتياحه لتلاحم وتماسك وترابط وتكافل أبناء المنطقة.



وهنأ الوكيل التميمي، أبناء مسيلة آل شيخ بمديرية تريم بعيد الأضحى المبارك، وبارك نجاحهم وتميز فعاليات المطلع الحادي عشر.



وشكر مقدم الحافة علي مسلّم ورئيس لجان المطلع أمين العفاري، أعضاء اللجان العاملة وكل الداعمين المساهمين في نجاح فعاليات المطلع وكافة أهالي المنطقة على تكاتفهم من أجل إظهار البلاد بالشكل اللائق والمشرّف.

