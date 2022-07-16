رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الاميركي للبحث في المستجدات اليمنية وفرص احياء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس بمقر اقامته في مدينة جدة، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية لليمن تيموثي ليندركينج، لبحث المستجدات اليمنية، والجهود الاقليمية، والاممية والدولية لاحياء مسار السلام في البلاد.



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمساعي الحكومة الاميركية، ومبعوثها الخاص للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني، ودعم شرعيته الدستورية، وتطلعاته لاستعادة دولته، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية التي غلبت مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني.

وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على اهمية مضاعفة الضغوط الاميركية والدولية، من اجل دفع المليشيات للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، محذرا من استخدام عائدات المشتقات النفطية والتسهيلات الانسانية عبر موانئ الحديدة لدعم مجهودها الحربي، والعمليات العدائية المتخادمة مع التنظيمات الارهابية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور الاخوي والانساني الذي يتكفل به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، في منع انهيار شامل للدولة، والحد من تداعيات الازمة الانسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته بأن تسهم جولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة، بما في ذلك القمة العربية الامريكية المرتقبة بتصحيح الصورة المشوشة بشأن الاوضاع في اليمن، وجذور الازمة، والمقاربات الامثل للوصول الى سلام مستدام قائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.

من جانبه اشاد المبعوث الاميركي، بالاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا حرص الادارة الاميركية على دعم هذه الاصلاحات وتعزيز وصول الحكومة اليمنية الى كافة الموارد.

واعرب عن امله في ان تفضي الجهود الاممية والدولية الى انفراج في ملف تعز، و تمديد الهدنة الانسانية والبناء عليها لوقف شامل لاطلاق النار في اليمن.

كما تطرق الوسيط الاميركي الى اجندة المشاورات الاميركية في المملكة التي سيشارك في جانب منها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.