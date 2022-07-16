تكثيف الجهود حول اليمن.. مباحثات بايدن مع العاهل السعودي وولي العهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكثيف الجهود حول اليمن.. مباحثات بايدنمع العاهل السعودي وولي العهد

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى مباحثات موسعة ومهمة مع العاهل السعودي الملكِ سلمان بن عبدِالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وأشاد بايدن، في خطاب من مقر إقامته بمدينة جدة السعودية، بـ"قرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية".

وأشار إلى أن قوات حفظ السلام ستغادر جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

ولفت أن ولي العهد السعودي سبق واتخذ إجراءات ضد قتلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وتابع: "بحثنا كذلك الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات".

وحول اليمن قال الرئيس الأمريكي: "اتفقنا على تكثيف الجهود من أجل تمديد الهدنة في اليمن".

وبشأن العراق قال بايدن: "بحثنا ملف اندماج العراق في المنطقة وإبعاده عن إيران، وربط شبكته الكهربائية مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابع بايدن: "لن نترك فراغًا في الشرق الأوسط للصين أو روسيا".