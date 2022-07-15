تقرير رسمي: تضرر أكثر من 13 ألف أسرة نازحة جراء الأمطار والعواصف في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي، الجمعة، عن تضرر 13 ألف و549 أسرة نازحة جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي تشهدها محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) منذ مساء الأربعاء الماضي.



وقال التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، إن 2577 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي و 10972 أسرة تضررت تضررا جزئيا.



وأوضح أن الأسر المتضررة توزعت على 197 مخيما وتجمعا سكانيا في مديريات (المدينة، ومأرب الوادي، ورغوان، وحريب)، متوقعا زيادة أعداد المتضررين مع استمرار فرق الرصد الميداني في عملها.



وأضاف، أن أبرز الخسائر تنوعت بين تلف وأضرار جسيمة في مساكن النازحين من الخيام والشباك، يما فيها من مواد إيوائية، وتلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية.



وأكد تقرير الوحدة التنفيذية أن الاحتياجات الطارئة حاليا تتمثل في توفير الخيام والأغطية البلاستيكية والوجبات السريعة، والمواد الغذائية والملابس، والعيادات المتنقلة.



وأهابت الوحدة بالمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية والجهات ذات العلاقة سرعة التحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وتقديم العون اللازم لإنقاذ حياة الأسر المتضررة، والتخفيف من معاناتها تفاديا للمخاطر المحلية وتغطية الاحتياجات العاجلة، بما يعيد للأسر المتضررة حياتها الطبيعية.



في السياق وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين من السيول شملت 200 خيمة، 200 حقيبة إيوائية.



كما شملت المساعدات السعودية 1500 سلة غذائية مستهدفة 1500 أسرة متضررة في مديريتي مدينة مأرب والوادي، وفق السلطة المحلية بمأرب.



وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وجه مساء الخميس، اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عددا من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين.

