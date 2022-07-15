عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عين الرئاسي اليمني على قمة السعودية التاريخية

الجمعة 15 يوليه 2022

الخليج 365

أعرب عضو المجلس الرئاسي اليمني عبدالله العليمي عن ثقته بأن تحظى الأزمة اليمنية بالاهتمام خلال لقاء الرئيس الأمريكي والقادة العرب في قمة السعودية.



ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اليمن، مؤكداً ثقته أن القضية اليمنية ستحظى بما تستحقه من اهتمام خلال زيارته للمنطقة ولقاءه بالقادة العرب في القمة السعودية التاريخية كأزمة يتمحور حولها مستقبل أمن واستقرار هذه المنطقة الاستراتجية لأمن واستقرار العالم.

في الصدد، قال العليمي أن صمود الهدنة الأممية في اليمن وتحويلها لمحطة ينطلق منها مسار سياسي آمن نحو السلام مرهون بمدى توقف الإيرانيين عن التدخل في اليمن والتزام مليشيات الحوثي بشروطها.

وأضاف أنه من حق الشعب اليمني منع التدخل الإيراني السافر وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإحلال السلام الدائم الذي ينقذ اليمنيين ويحافظ على مؤسساتهم وهويتهم وثوابتهم الوطنية ويكافح الإرهاب ويضمن أمن المنطقة.

وأشار إلى أن تعنت مليشيات الحوثي وعدم التزامها بشروط الهدنة على الرغم من قبول الحكومة اليمنية بمقترح الهدنة الإنسانية وترحيبها بجهود المبعوثين الأممي والأمريكي ودعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإنجاحها تخفيفاً لمعاناة شعبنا وأملا بفتح أبواب سلام جاد ودائم.

ورفض نائب الرئيس تحويل الحوثيين الهدنة الإنسانية إلى محطة لتفخيخ المستقبل وأن اليمنيين لن يقبلوا باستمرار المعاناة،. أعتبرها أمر "ليس مقبولا" أن أي حلول هشة أو لا تقف على جذر المشكلة سيكون مصيرها كارثياً.

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وصل إلى جدة، الخميس، لإجراء مباحثات رفيعة المستوى على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية.

وقال مسؤول حكومي، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سيلتقي الرئيس جو بايدن على هامش القمة العربية الأمريكية لبحث الأوضاع في اليمن وفرص تمديد الهدنة والسلام وجهود مكافحة الإرهاب وتدخلات إيران في البلاد.