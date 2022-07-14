وزير الدفاع: نحن بصدد إنشاء عمليات مشتركة تضم جميع تشكيلات القوات المسلحة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الخميس، إن القيادة العسكرية بصدد إنشاء عمليات مشتركة رئيسية واحدة تضم جميع تكوينات وتشكيلات القوات المسلحة، مؤكدا أن جميع رفاق السلاح يقفون صفا واحدا لمواجهة العدو الحوثي.



جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطّلع على الوضع الميداني في مسرح العمليات على مختلف المحاور في ظل استمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها المليشيا الحوثية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع وزير الدفاع من قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، إلى تقارير ملخصة حول عملية رصد وتوثيق خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة وما تقوم به من تحشيد لقواتها وقدراتها مستغلة سريان الهدنة.



وأشاد الفريق المقدشي، بالجهود التي تبذلها قيادة العمليات المشتركة والضباط المناوبين، مُجدداً تأكيد التزام القوات المسلحة بمختلف تكويناتها بالهدنة الأممية وفقاً لتعليمات القيادة العليا الحريصة على تخفيف المعاناة الانسانية التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية.



وحثّ على تعزيز الانضباط والربط العملياتي بين مراكز القيادة والسيطرة لمختلف القوى والتكوينات والمستويات العسكرية بما يضمن ترجمة توجهات مجلس القيادة الرئاسي والخطط التدريبية والقتالية التي دشنتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.



وأشار إلى أن القيادة العسكرية "بصدد إنشاء عمليات مشتركة رئيسية واحدة تضم جميع تكوينات وتشكيلات القوات المسلحة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية العليا المُشكلة".



وقال وزير الدفاع إن "بسالة وثبات أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات هي المؤمل عليها استعادة الدولة وتحرير التراب من براثن مليشيا الكهنوت والحقد ومشروعها الإيراني التخريبي".



وأضاف، أن "جميع رفاق السلاح يقفون اليوم صفاً واحداً لمواجهة العدو الحوثي، وهم قادرون بفضل تلاحمهم واخلاصهم على اخضاع المليشيا للسلام الحقيقي وفرض الخيارات الوطنية واعلاء راية الثورة والجمهورية وتحقيق استقرار اليمن وأمنه وسلامته".

