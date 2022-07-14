اليمن.. تضرر 449 أسرة نازحة في 6 مخيمات جراء السيول والعواصف في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الخميس نداءً إنسانياً عاجلاً لشركائها العاملين في المجال الإنساني الإقليميين والدوليين بالتدخل العاجل لتقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة في مخيمات النزوح من العواصف والأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.



جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح وضم مدير مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الأوتشا) بمأرب سانتوس انيكوا، ورؤساء كتل الإيواء والمأوى والغذاء والحماية وممثلي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وناقش الاجتماع التقرير الأولي للوحدة التنفيذية الذي تضمن إحصائيات أولية عن الأضرار والأسر المتضررة في مخيمات النزوح، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال التقرير، إن الوحدة التنفيذية تمكنت من رصد ٤٤٩ أسرة نازحة حتى صباح اليوم الخميس، تضررت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تضرراً كلياً وجزئيا ،منها ١٨ أسرة نازحة في مخيم الجفينة، جرفت السيول مساكنهم من الخيام والبيوت الطينية مساء الاربعاء/الخميس وتم نقلهم إلى مدرسة التحرير.



ولفت إلى أن الرصد للحالات المذكورة تم جزئياً في مخيمات (الجفينة، السويداء، السميا، الضمين الشرقي، آل منيف، وبطح الميل)، ومازالت فرق الرصد الميدانية التابعة للوحدة التنفيذية والهجرة الدولية تواصل عملية المسح للمتضررين.



وتوقع التقرير الأولي؛ ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام القادمة إلى أرقام كبيرة في ظل التغير المناخي واستمرار المنخفض الجوي مايتطلب رفع جاهزية الطوارئ الإنسانية.

كما ناقش اللقاء ما يمكن أن تسهم به كل منظمة وكتلة إنسانية من تدخلات عاجلة لسد احتياجات الأسر التي أصبحت في العراء من المخزون المتاح للمنظمات في مجالات المأوى والإيواء والغذاء والحماية.



وشدد الوكيل مفتاح، على أهمية التحرك السريع للمنظمات بتوزيع المتاح لديها وتوفير بقية الاحتياجات الإنسانية اللازمة للأسر المتضررة ورفع احتياط الطوارئ لديها.



كما ثمن المسؤول اليمني، الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في صرف إعانات نقدية عاجلة للأسر الأكثر تضرراً واستعداده لتوفير خيام وحقائب إيواء وسلال غذائية عاجلة.

وشهدت محافظة مأرب في وقت مبكر اليوم الخميس، تدفقا للسيول من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية نحو محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح، معظمهم في مخيمات موزعة في محيط المدينة.

