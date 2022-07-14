‏مأرب.. إدارة مخيمات النازحين تطلق نداء استغاثة لإنقاذ الأسر المنكوبة جراء السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب شرقي اليمن، الخميس، نداء استغاثة لإنقاذ الأسر المنكوبة في مخيم الجفينة، جراء السيول، فيما حذرت من رياح شديدة خلال الساعات المقبلة.



وفي وقت مبكر اليوم الخميس، تدفقت السيول من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية نحو محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح، جلهم في مخيمات من الصفيح والخيام وبيوت من الطين في الصحراء في محيط المدينة.



وتسببت السيول التي تدفقت عقب أمطار غزيرة في جرف مركبات نتج عنها حالة وفاة وعدد من الإصابات وألحقت أضراراً بالخيام والبيوت التي يسكنها النازحون حول المدينة، وفق مصادر محلية.



ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني إلى التدخل السريع بتوفير طرابيل لحفظ ممتلكات النازحين وتثبيت مساكنهم، مشيرة إلى أن النازحين بحاجة إلى أكثر من 64 ألف طربال لتوزيعها على جميع المخيمات ومواقع النزوح.



كما أصدرت الوحدة التنفيذية تعميما قالت إنها تلقت تحذيرا من الأرصاد الجوية باحتمال هبوب رياح هابطة شديدة السرعة خلال الساعات المقبلة، ودعت السكان وسائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر.



