الجيش الوطني يتصدى لـ7 عمليات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

أعلن الجيش الوطني، الأربعاء، صد 7 عمليات هجومية برية لمليشيات الحوثي استهدفت مواقع قواته بـ4 محافظات ضمن تصعيد الانقلابيين ضد الهدنة.



وسجل الجيش الوطني في بيان 146 انتهاكا حوثيا للهدنة المدعومة من الأمم المتحدة خلال 48 ساعة مضت، حيث ارتكبتها المليشيات يومي (11- 12 يوليو/تموز) في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب.

وعلى رأس الخروقات وفقا للبيان، هجوم بري شرس لمليشيات الحوثي استهدف السيطرة على موقع عسكري مهم في جبهة "حمالة" في محافظة لحج.

كما شنت مليشيات الحوثي 6 هجمات برية عبر محاولات تسلسل أخرى على مواقع متفرقة منها 3 هجمات في جبهات "صرواح" و"المخدرة" و"الكسارة" غرب مأرب، وهجوم رابع غربي مدينة تعز، وهجومان على جبهة "الفاخر" في الضالع، طبقا للمصدر.

وأكد البيان على تصدي القوات اليمنية على مختلف المحاور باقتدار وكفاءة عالية لجميع هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى "توزع بقية الخروقات بمعدل 39 انتهاكا في حجة و48 خرقا في الساحل الغربي و31 خرقاً بمأرب، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و9 خروقات في محاور الضالع والجوف، ولحج".