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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي"فلكي يمني يكشف تفاصيل اقتراب شيء كبير سيصطدم بالأرض في هذا التوقيت .. تفاصيل هامة!

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تفاصيل إقتراب كويكب من الأرض يوم الاثنين، في حدث لن يتكرر حتى 2079.

وأوضح الشوافي أن “الكويكب (52768) OR2-1998 يوم الاثنين يكون في أقرب مسافة له من الأرض حوالي 6.3 مليون كيلومتر من الأرض وهذه المسافة تعادل 16 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة كبيرة لعبور آمن دون أي تهديد متوقع للكويكب على الأرض ويمثل مرور هذا الكويكب فرصة لهواة الفلك لرصده بالتلسكوبات حيث يقدر العلماء قطره ما بين 1.8 كيلومتر و 4.1 كيلومتر (الكويكب غير منتظم الشكل)”.

وبحسب الفلكي فان الكويكب (1998 OR2) يدور حول الشمس مرة كل حوالي 3 سنوات وثمانية اشهر ومداره البيضاوي على مسافة ما بين (1.02~3.75) وحدة فلكية ما يعني أنه عندما يكون في حضيضه المداري يكون في أقرب مسافة له من مدار الأرض حول الشمس ولكي يكون قربب من الأرض يفترض أن يتزامن تواجد الكويكب في حضيضه المداري مع تواجد الأرض قرب تلك المنطقة ولا يتزامن ذلك الا في بعض السنوات.

وتابع “وبناء على بيانات الحركة المدارية للكويكب “عن ناسا” متوقع ان يتكرر الاقتراب للكويكب من الأرض خلال القرن الحالي في السنوات التالية (2031، 2042، 2068، 2079، 2090) الا أن الإقتراب للكويكب في القرن الحالي لن يكون أقرب من اقترابه من الأرض هذة السنة 2020 ( 6.3 مليون كيلومتر)، الا في سنة 2079 حيث متوقع ان يقترب الكويكب من الأرض الى مسافة أقل من ثلث مسافة اقترابه الحالي”.