رئيس مجلس القيادة يغادر الى السعودية لاجراء مباحثات رفيعة حول فرص السلام وجهود مكافحة الارهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس العاصمة المؤقتة عدن، متوجها الى المملكة العربية السعودية لاجراء محادثات رفيعة على هامش اعمال القمة العربية الاميركية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل، بحضور الرئيس الاميركي، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والاردن.



وتتضمن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نقاشات هامة محورها الاوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والاقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وسيعرض فخامة الرئيس الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لاحياء العملية السياسية في اليمن، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم.

كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى تعزيز الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الاميركي والدولي لجهود مكافحة الارهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

كان في وداعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.