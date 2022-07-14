شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الإعلام تنفي صلة المدعو "مدحت العلهي" بها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى وكيل وزارة الاعلام والثقافة والسياحة المكلف/جعفر ابوبكر محمد، اي صلة للمدعو مدحت صالح العلهي، المقيم في جمهورية مصر والمتهم بالاعتداء على زوجته واطفاله، بالوزارة.

وافاد المصدر ان المدعو ليس موظف في الوزارة باي صفة ولا تربطه بالوزارة اي علاقة.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الخاصة أطلقت على المذكور صفة وكيل مساعد على المذكور.