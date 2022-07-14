لقاء موسع لمناقشة أوضاع قطاعات ومكاتب وزارة الأوقاف والإرشاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، امس، أوضاع العمل في قطاعات ومكاتب الوزارة، والأعمال المُنجزة للعام 2022م، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي واجهت العام المنصرم.



واستعرض اللقاء الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء الفروع في المحافظات، عدداً من المواضيع منها الانجازات المحققة خلال نصف العام الجاري، وأبرز الخطط المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني، والعراقيل التي قد ترافق عملية التنفيذ والمتطلبات العاجلة لاستكمال ذلك، والتنسيق المشترك بين قطاعات الوزارة والفروع في تنفيذ الأنشطة المشتركة.

واكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعمل المؤسسي في الوزارة، ومتابعة تنفيذ كافة الخطط، وأن الوزارة لن تألوا جهداً لتذليل الصعوبات في تسيير عمل القطاعات والفروع وفقاً للإمكانيات المتاحة لدعم إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة خلال هذه المرحلة.

وأشاد بمستوى الأعمال المنُفذة، من ذلك الأرشفة الإلكترونية عبر الاسقاطات الجوية للأوقاف في بعض المحافظات، والحفاظ على الأوقاف في كافة الفروع، ونجاح المراكز الصيفية والأنشطة الدعوية، ومدارس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ونجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.. مشددا على مضاعفة الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع خلال النصف الجاري من هذا العام.