البحسني يدشن توسعة محطة الريدة بقدرة 10 ميجاوات ويتفقد معسكر الاحقاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، امس بمديرية الريدة وقصيعر، التشغيل التجريبي الأول للتوسعة الجديدة لمحطة الريدة بقدرة 10 ميجا وات.



وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء المهندس طلال الحبشي، أن المحطة ستعمل على رفع القدرة التوليدية وتغطية العجز في المديرية.. مشيرًا إلى أنه وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل للمحطة القديمة، ستنتج المحطتين 20 ميجا وات، وستعمل على تغطية احتياجات المديرية من الكهرباء.

الى ذلك اطلع البحسني، على سير الأعمال الإنشائية الجارية في المعسكر الجديد للواء الأحقاف التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وطاف النائب البحسني في مباني المعسكر وساحته، متعرفًا من قائد لواء الأحقاف العميد الركن غيثان البحسني، على ما تم إنجازه من أعمال، وما تبقى منها لاستكمال كافة البنية التحتية للمعسكر، ونسبة الإنجاز في مباني سكنات الضباط والأفراد، ومباني القيادة والمركز الصحي والمكاتب الإدارية والمطبخ وميدان التدريب.

ووجه اللواء الركن البحسني بسرعة إنشاء بوابة رئيسية للمعسكر، واستكمال أعمال الطلاء وكافة التجهيزات للمباني، كما وجّه بحفر بئر ماء، وإعداد دراسة لإدخال شبكة الكهرباء بالمعسكر، مشددًا على رفع وتيرة العمل واستكمال كافة التجهيزات في القريب العاجل، وسرعة الإنجاز لما تبقى من أعمال وفقًا والمواصفات الفنية المعتمدة.

وزار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نقطتي المضي وحضاتهم، واطلع على جاهزية أفراد النقطتين، ومدى التزامهم بالضبط والربط العسكري خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ناقلًا لهم تحيات وتهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بحلول عيد الأضحى المبارك.