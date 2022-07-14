مليشيا الحوثي ترتكب 146 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 146 خرقاً للهدنة الأممية يومي الأثنين والثلاثاء (11- 12 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومارب.



وتوزّعت بين 39 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و 31 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و 31 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مارب، و 19 خرقاً في جبهات محور تعز، و 17 خرقًا في محور البرح غرب تعز، وخمسة خروقات في جبهات محور الضالع، وثلاثة شرق حزم الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كرش شمال محافظة لحج.

وعلى رأس الخروقات، عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية يوم أمس على أحد المواقع العسكرية في جبهة حمالة بمحافظة لحج، وتصدى لها أبطال الجيش باقتدار وكفاءة عالية.

كما أحبطت قوات الجيش 6 محاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية في أوقات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء، منها ثلاث محاولات باتجاه مواقع مهمة في جبهات صرواح والمخدرة والكسارة غرب مارب، ومحاولة ثالثة باتجاه مواقع عسكرية بالجبهة الغربية لمدينة تعز، ومحاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الفاخر بمحور الضالع.

فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش من عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وكذا عمليات إطلاق نار مباشر بالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح 5 من أبطال الجيش في مواقع متفرقة.

وإضافة إلى ذلك ضاعفت المليشيا الحوثية استحداث مواقع وحفر خنادق ونصب عيارات في جبهات مارب وحجّة والحديدة، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.