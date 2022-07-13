حضرموت.. البحسني يدشن التشغيل التجريبي لتوسعة محطة الريدة بقدرة 10 ميجاوات

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، الأربعاء، التشغيل التجريبي الأول للتوسعة الجديدة لمحطة الريدة بقدرة 10 ميجا وات، بمديرية الريدة وقصيعر، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء المهندس طلال الحبشي، أن المحطة ستعمل على رفع القدرة التوليدية وتغطية العجز في المديرية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار الحبشي إلى أنه وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل للمحطة القديمة، ستنتج المحطتين 20 ميجا وات، وستعمل على تغطية احتياجات المديرية من الكهرباء.



في سياق أخر، اطلع البحسني، على سير الأعمال الإنشائية الجارية في المعسكر الجديد للواء الأحقاف التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.



وتعرف من قائد لواء الأحقاف العميد الركن غيثان البحسني، على ما تم إنجازه من أعمال، وما تبقى منها لاستكمال كافة البنية التحتية للمعسكر، ونسبة الإنجاز في مباني سكنات الضباط والأفراد، ومباني القيادة والمركز الصحي والمكاتب الإدارية والمطبخ وميدان التدريب.



ووجه عضو مجلس القيادة، بسرعة إنشاء بوابة رئيسية للمعسكر، واستكمال أعمال الطلاء وكافة التجهيزات للمباني، كما وجّه بحفر بئر ماء، وإعداد دراسة لإدخال شبكة الكهرباء بالمعسكر.



وشدد على رفع وتيرة العمل واستكمال كافة التجهيزات في القريب العاجل، وسرعة الإنجاز لما تبقى من أعمال وفقًا والمواصفات الفنية المعتمدة.



